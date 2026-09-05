Ферстаппен заявил: «Я хочу провести гонку на исправной машине»

Лучшим результатом Red Bull Racing в квалификации Гран При Италии стало шестое место Макса Ферстаппена. После завершения сессии четырёхкратный чемпион мира рассказал о технических проблемах, которые не позволили рассчитывать на более высокий результат.

Лиам Лоусон показал четырнадцатое время. Из-за штрафа за замену элементов силовой установки он начнёт гонку в конце пелотона.

Макс Ферстаппен (6-й): «Третья тренировка сложилась для нас хорошо – мы сделали хороший шаг вперёд по сравнению с пятницей. К сожалению, в квалификации на первом же круге вновь начались проблемы с задней подвеской, которые у нас уже неоднократно возникали по ходу сезона, и они происходили на разных стадиях уик-энда.

К сожалению, в этот раз они возникли в квалификации. Машина стала сильно подпрыгивать на поребриках и неровностях. Всё это приводит к потере скорости на трассе, на которой и так очень плотная борьба.

Если удастся решить проблему, то завтра поборемся. Но хватит ли этого для подиума? Я не знаю. Но я бы хотел провести гонку на 100% исправной машине. Это было бы здорово».

Лиам Лоусон (14-й): «Честно говоря, нужно было проходить в финал квалификации. В пятничных тренировках у нас была хорошая скорость, но сегодня машина несколько потеряла в эффективности. В целом, цель была в том, чтобы вывести Макса в финал, и мы это сделали.

Весь мой уик-энд был посвящён подготовке к гонке, поскольку мы заранее знали про штраф. Ситуация не идеальная, и я не работал над скоростью на одном круге. Это, а также блокировка шин в первом повороте, мне точно не помогли».