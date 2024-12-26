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Ферстаппен: Я обсуждал с Mercedes не Формулу 1

Макс Ферстаппен рассматривает предложения Mercedes, Ferrari и Aston Martin для будущих гонок после Формулы 1. Создание собственной команды в планах.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.12.2024, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон анонсировал свое будущее в Ferrari, вызвав активные действия со стороны Тото Вольфа, главы Mercedes. В ответ на это Макс Ферстаппен оставил дверь открытой для предложений от Mercedes в других гоночных сериях.

«У меня есть амбициозные планы после завершения моей карьеры в Формуле 1. Я смотрю в сторону гонок выносливости, создания собственной команды, но для этого нужна правильная программа и понимание, с кем я буду работать. Я обсуждал этот вопрос с Mercedes», - поделился своими планами Макс.

Ферстаппен не ограничивается лишь Mercedes, также в списке его интересов присутствуют Ferrari и Aston Martin. Red Bull также предлагает много возможностей за пределами Формулы 1, поэтому пилот рассматривает различные варианты и в конечном итоге выберет то, что считает наилучшим вариантом для себя».

Источник

Макс Ферстаппен (179)

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