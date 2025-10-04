Ферстаппен: "Я это ещё припомню Норрису!"

В Сингапуре завершилась квалификация этапа Формулы 1, где Макс Ферстаппен занял второе место, уступив первое Джорджу Расселлу менее чем на две десятых секунды. Ключевым моментом для гонщика Red Bull Racing стала финальная попытка, когда ему помешал Ландо Норрис, что привело к потере времени и прерванному кругу.

После квалификационной сессии Макс Ферстаппен с долей юмора отметил, что не забудет этот эпизод и "еще припомнит" Норрису произошедшее. По словам Ферстаппена, несколько ошибок были допущены в последнем секторе круге, что, по его мнению, связано с присутствием другой машины в пределах двух секунд впереди него.

В то же время Юки Цунода завершил свою борьбу на стадии второй сессии, заняв пятнадцатую позицию.

«У меня было несколько ошибок на финальном секторе, но такое случается когда в двух секундах впереди тебя едет другая машина. Но я это ему ещё припомню! Кто это был? Не Оскар. Жаль, что так получилось. В противном случае я мог бы быть гораздо ближе к поулу. Квалификация получилась очень интересной, хотя я немного расстроен из-за того, что не занял первое место. Но уик-энд отлично складывается для нас. В этом году машина конкурентоспособна, так что второе место на старте – очень хороший результат», — поделился Ферстаппен.

Следите за обновлениями – информация дополняется.