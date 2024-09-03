Ферстаппен считает, что невозможно победить в обоих чемпионатах

Молодой пилот команды Red Bull, Макс Ферстаппен, выразил мнение о текущей ситуации в команде, отметив, что шансы на победу в Чемпионате и Кубке конструкторов в этом году крайне невысоки. По мнению Ферстаппена, команде необходимо серьезно изменить подход, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Ферстаппен подчеркнул: «На данный момент победить в обоих чемпионатах в этом году будет непросто. Всё зависит от команды и её способности изменить ситуацию. За последние полгода мы перешли от лидирующей позиции к ситуации, когда машина стала непредсказуемой. Это странно, но нам нужно провести полную диагностику машины, чтобы выявить причину проблем».

Пилот также отметил, что машина Red Bull стала «неуправляемой» из-за серьезных проблем с балансом, которые сказываются как на квалификации, так и во время гонок.

Ферстаппен выразил сожаление о том, что инженер Эдриан Ньюи покинул команду, отметив, что в прошлом году у них была отличная машина, которую они смогли превратить в нечто совершенно иным. «Теперь нам предстоит это исправить. У нас нет оправданий», - подчеркнул голландский гонщик.