Ферстаппен оказался первым на субботнем спринте

В Майами завершилась короткая субботняя гонка, которая стала одной из самых захватывающих. Несмотря на трассу, нагретую до +47С, Макс Ферстаппен снова доказал свою выдающуюся мастерство, одержав победу. Лидерство сохранилось на протяжении всего уик-энда, что вызвало восхищение поклонников. На втором месте финишировал Шарль Леклер, а на третьем – Серхио Перес.

Формат уик-эндов с субботним спринтом, хоть и нравится владельцам Формулы 1, но остаётся дискуссионным у гонщиков. Он нарушает привычный порядок в гонках и лишает зрителей возможности удивляться финальному результату. Однако, на фоне скепсиса гонщиков, дальние поклонники автоспорта, такие как те, кто находится далеко от трассы, остаются довольными.

В пятничные тренировки Макс Ферстаппен продемонстрировал лучшее время, оставив позади всех соперников. Многие команды привезли значительные обновления для машин, чтобы провести оценку перед возвращением Формулы 1 в Европу. Однако, самыми успешными в плане работы обновлений оказалась команда McLaren, в то время как у Mercedes не всё пошло гладко, и их гонщики даже не попали в финал квалификации.

Ферстаппен и Леклер стартовали с первой строки в спринте, за ними были Перес и Риккардо, а затем следовали Сайнс и Пиастри. Тем временем, Валттери Боттас был оштрафован и стартовал с последней позиции из-за блокировки Пиастри.

В самом спринте Чарльз Леклер держался близко к лидеру, но не смог его обогнать. Следует отметить, что Ферстаппен продемонстрировал великолепное мастерство и уверенную игру на трассе, что помогло ему одержать победу. Также стоит отметить Даниэля Риккардо, который финишировал четвёртым, заработав первые очки в сезоне.

Сразу после спринта состоялась квалификация к предстоящему воскресному Гран При, где гонщики продолжили борьбу за попадание в первые ряды стартового поля. Следим за обновлениями и результатами этого захватывающего этапа чемпионата мира по автогонкам!