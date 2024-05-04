Ферстаппен победил в квалификации к спринту.

В Майами ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём колеблется в пределах +29…28°С, а температура трассы достигает +47°С.

Гран При Майами в сезоне 2024 стал вторым этапом подряд с проведением субботнего спринта. После Шанхая гонщики вышли на трек в формате с отдельной квалификацией для спринта после всего лишь одного часа тренировок.

Лидером тренировок стал Ферстаппен, в то время как Леклер испытывал проблемы с силовой установкой и провел большую часть времени в боксах. В квалификации были представлены смеси Pirelli - С2, С3 и C4, читаемые как Hard, Medium и Soft. Гонщики использовали Medium в первых двух сегментах и Soft в заключительной части.

В первом сегменте квалификации Леклер допустил ошибку на первом круге, однако затем улучшил своё время. Возникали сложности из-за трафика: Алонсо задел стену, а Боттас не заметил Мика Шумахера и оба машины покинули пределы трассы. Норрис оказался самым быстрым на обновленном McLaren.

Во второй сессии Риккардо снова задел стену, но без серьёзных последствий. Лучшее время продолжал удерживать Норрис. В заключительный сегмент не попали Рассел, Хэмилтон, Окон, Магнуссен и Цунода.

В заключительной части квалификации гонщики сразу выехали на круг на мягких шинах. Ферстаппену удалось выиграть квалификацию перед Леклером и другими гонщиками.

Макс Ферстаппен в седьмой раз в карьере и впервые в этом сезоне победил в квалификации к спринту. Шарль Леклер стартует рядом с ним, после них идут Перес, Риккардо, Сайнс и Пиастри.

Результаты квалификации к спринту представлены в таблице.