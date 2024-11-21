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Удивление Ферстаппена: По какой причине Виттипа уволили перед окончанием сезона?

Макс Ферстаппен поделился своим мнением о решении FIA уволить гоночного директора Формулы 1 Нильса Виттиха за три этапа до окончания сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.11.2024, 14:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен поделился своим мнением о решении FIA уволить гоночного директора Формулы 1 Нильса Виттиха за три этапа до окончания сезона. По мнению действующего чемпиона мира, если руководству FIA не нравилась работа Виттиха, то его следовало бы отправить в отставку после последней гонки.

Ферстаппен отметил: «Я узнал о увольнении Виттиха и решил оставить это позади, сосредоточившись на своих делах. Конечно, выглядит странно, что такое решение было принято за три гонки до конца сезона. Неважно, как вы относитесь к различным аспектам, но, на мой взгляд, в Бразилии всё могло бы быть сделано лучше».

Он также добавил: «Однако всё равно странно, что нам придётся иметь дело с новым гоночным директором. В обычной ситуации, если вы хотите сменить директора, вы делаете это после завершения сезона, чтобы новому специалисту было время войти в курс дела».

«Тогда у него было бы возможность подготовиться к предсезонным тестам и адаптироваться к новой роли. Посмотрим, как всё это развернётся на практике. FIA уже приняла своё решение, и нам остаётся лишь принять его», - заключил гонщик.

Источник

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