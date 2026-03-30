Ферстаппен не сможет объявить об уходе раньше октября

Макс Ферстаппен и его отец неоднократно поднимали тему потери мотивации в нынешнем сезоне. Голландский пилот, столкнувшись с нехваткой скорости у своей машины, осознает, что быстро решить возникшие трудности не получится, и открыто высказывает мнение о новых правилах, намекая на возможность ухода из Формулы 1.

Контракт Ферстаппена с Red Bull рассчитан до конца 2028 года, однако в соглашении предусмотрен пункт о досрочном расторжении. Этот пункт дает пилоту право покинуть команду, если Red Bull перестанет соответствовать его ожиданиям по уровню конкурентоспособности.

Как сообщает The Race, в прошлом году существовало условие, по которому Ферстаппен мог бы покинуть команду, если бы к летнему перерыву он находился вне первой тройки в личном зачёте. В 2026 году положение стало еще жестче: теперь, чтобы сохранить возможность досрочного ухода, Ферстаппен должен входить в число двух лучших гонщиков к определённому моменту сезона.

Кроме этого, контракт предусматривает, что о своем решении покинуть команду Ферстаппен вправе уведомить Red Bull не раньше октября. Это позволяет гонщику внимательно следить за прогрессом команды и оценивать уровень соперничества на протяжении большей части сезона.