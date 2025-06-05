Ферстаппен выехал на RB8 в аэропорту Зальцбурга.

Вчера в аэропорту Зальцбурга состоялось захватывающее мероприятие - открытие обновленного Red Bull Hangar-7, которое стало центром внимания для публики и спортсменов. Звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен не остался в стороне и принял участие в демонстрационных заездах за рулём гоночного болида RB8.

На мероприятии также выступили и другие известные спортсмены: легенда мотогонок MotoGP Дани Педроса, звезда ралли-рейдов «Дакар» Дэниел Сандерс и представитель гонок NASCAR Коннор Зиллич. Кроме того, в шоу приняли участие лётчики авиашоу The Flying Bulls, талантливые музыканты, опытные кулинары и другие спортсмены команды Red Bull.

Звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен выразил свои впечатления о мероприятии: «Я довольно часто бывал в Hangar-7, для меня это как возвращение домой. В Hangar-7 всегда многое происходит, здесь много интересных мероприятий — вертолеты, самолеты, автомобили. Всегда очень приятно, когда мы можем сделать что-то вместе, объединив разные виды спорта».