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Ферстаппен не рассматривал Aston Martin как вариант

В сезоне 2026 года Формулу 1 ожидают значительные изменения в регламенте. Команды активно готовятся к ним заранее, рассчитывая на то, что это принесет им серьезное долгосрочное преимущество.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 09:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В сезоне 2026 года Формулу 1 ожидают значительные изменения в регламенте. Команды активно готовятся к ним заранее, рассчитывая на то, что это принесет им серьезное долгосрочное преимущество. Ведущим проектом на 2026 год в компании Aston Martin является работа под руководством известного специалиста в области автоспорта - Эдриана Ньюи, чьи болиды принесли Максу Ферстаппену все его титулы. В связи с этим четырехкратного чемпиона спросили, не планирует ли он последовать за Ньюи и перейти в Aston Martin.

Макс Ферстаппен ответил: «Никаких переговоров на эту тему не велось. Честно говоря, я даже не размышлял об Aston Martin. Я осведомлен о том, что в 2026 году нас ждут изменения в правилах, однако в настоящий момент это не вызывает у меня беспокойства. Я всё ещё молод, и в будущем многое может измениться. Я связываю свое будущее не только с Формулой 1 - после гонок хотел бы заняться многими другими интересными делами».

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Макс Ферстаппен (175)Aston Martin (185)

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