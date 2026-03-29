Ферстаппен заявил о необходимости изменений в регламенте и намекнул на возможный уход

Инцидент с Оливером Берманом, произошедший на 21-м круге Гран При Японии, вновь обратил внимание на проблему, которую пилоты Формулы 1 обсуждали ещё до начала текущего сезона. Авария произошла из-за внезапного снижения скорости Франко Колапинто — его болид замедлился на подъеме к 13-му повороту вследствие активации режима зарядки батареи, что и привело к столкновению с Берманом.

В связи с этим в FIA уже объявили о намерении провести совещания, где будут рассмотрены вопросы, связанные с новым техническим регламентом. В свою очередь, пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен настаивает на необходимости пересмотра правил ради повышения безопасности, чтобы избежать повторения подобных инцидентов с возможными тяжёлыми последствиями.

После финиша в Сузуке Ферстаппен отметил: «Подобные ситуации [как между Берманом и Колапинто] происходят тогда, когда один из гонщиков оказывается без мощности, а у другого включён режим обгона. Разница в скорости может достигать 50-60 км/ч, и это очень серьёзная разница. У меня было несколько случаев, когда ускорение получалось слишком мощным, и мне приходилось смещаться в сторону.»

Пилот подчеркнул, что такие моменты опасны и могут напоминать смещения машины при торможении или резкие манёвры на прямой, что чревато серьёзными авариями. По его словам, если речь заходит о безопасности, то необходимо рассматривать возможные изменения в регламенте, чтобы минимизировать риски.

Макс также затронул тему своей дальнейшей карьеры в Формуле 1, подтвердив в беседе с BBC Sport, что рассматривает разные сценарии развития событий: «Я думаю обо всём, что происходит в паддоке. В личной жизни я очень счастлив, но при этом мне нужно дожидаться, пока пройдут 24 гонки, в этом году 22, но обычно 24.»

Он добавил, что периодически задумывается, стоит ли продолжать выступления в Формуле 1, или, возможно, больше времени стоит уделять семье и друзьям, особенно когда спорт не приносит желаемого удовольствия.

Ферстаппен отметил, что для него не составляет труда принять финиш на седьмом или восьмом месте, поскольку он понимает, что невозможно всегда бороться за лидерство. Однако, по его словам, причины, по которым он оказывается на таких позициях, вызывают внутренний дискомфорт, ведь гонщик стремится к борьбе.

Он привёл пример из прошедшей гонки, когда внезапно оказался медленнее на 15 км/ч и просто отсчитывал круги до финиша, испытывая раздражение от невозможности обогнать соперников.

Макс напомнил, что ранее сталкивался с похожими трудностями на трассе в Китае, где оказывался позади Пьера Гасли и других пилотов, не имея возможности для обгона из-за особенностей работы батареи. Он отметил, что даже если удаётся совершить обгон, на следующем участке трассы можно остаться без дополнительной мощности для атаки.

В завершение Ферстаппен признался, что старается относиться ко всему с юмором, поскольку постоянное недовольство – не выход из ситуации.