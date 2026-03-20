Ферстаппен начал тренироваться на Нюрбургринге

В субботу, 21 марта, Макс Ферстаппен примет участие в 4-часовой гонке на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Организаторы немецкой серии NLS (Nürburgring Endurance Series) приняли решение перенести второй этап соревнования на более ранний срок, чтобы четырёхкратный чемпион мира мог выйти на старт квалификационной гонки, которая открывает путь к участию в престижных «24 часах Нюрбургринга».

В составе Winward Racing Ферстаппен будет управлять Mercedes-AMG GT3. Его напарниками станут известные мастера гонок на выносливость — Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Дани Хункаделла.

Хотя 24-часовой марафон на Нюрбургринге официально не включён в календарь NLS и считается отдельным событием, даже для такого именитого спортсмена, как Макс Ферстаппен, никаких исключений не делают. Для допуска к старту ему необходимо пройти квалификацию на одном из этапов серии. Впрочем, для Ферстаппена это дополнительная возможность проявить себя в интенсивной борьбе.

Серия NLS отличается сложной структурой классов. В соревнованиях принимают участие не только профессионалы, но и подготовленные любители автоспорта. Однако в категории SP9, где выступит Макс Ферстаппен, собраны самые быстрые экипажи на автомобилях GT3, таких как Mercedes AMG GT3 Evo, Porsche 911 GT3, BMW M4 GT3, Ferrari 296 GT3 и других.

Наряду с этим, в серии существует класс SP-X, в котором представлены прототипы, не прошедшие официальную омологацию. Эти машины зачастую по скорости не уступают сертифицированным GT3. В нынешнем году, к примеру, в NLS можно встретить специально подготовленный гоночный BMW M3 Touring.

Таким образом, Ферстаппен и его партнёры встретятся на трассе с серьёзными соперниками на высокотехнологичной технике. Это обещает напряжённую борьбу на легендарной «Северной петле» в предстоящие выходные.

Старт гонки в NLS, с учётом большого числа участников и различий в характеристиках машин, проходит в три этапа. Первыми, ровно в полдень по местному времени, на дистанцию выходят представители самых быстрых классов, включая SP9. Затем, с небольшой паузой, к ним присоединяются автомобили средней мощности, а следом — участники на менее мощных машинах.

Перед основной гонкой, утром в 8:30, начнётся квалификация, которая продлится до 10:00. Уже сегодня на трассе Nordschleife проходят тренировочные заезды, и Макс Ферстаппен вместе с командой активно готовится к главным событиям уик-энда.