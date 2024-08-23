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Ферстаппен ищет способы достижения большего

На трассе в Зандфорте гонщики Red Bull Racing не попали в первую четвёрку. Макс Ферстаппен занял пятое место. По его словам, первая тренировка была затруднена погодными условиями, но благодаря улучшению погоды команда смогла оценить свои возможности.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.08.2024, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

На трассе в Зандфорте гонщики Red Bull Racing не попали в первую четвёрку. Макс Ферстаппен занял пятое место. По его словам, первая тренировка была затруднена погодными условиями, но благодаря улучшению погоды команда смогла оценить свои возможности. Однако на коротких и длинных сериях не хватило скорости, и пока нет чёткого понимания, как улучшить ситуацию. Ферстаппен заверил, что команда будет разбираться в возникших проблемах.

Слова Серхио Переса, занявшего двенадцатую строчку, подтверждают сложность условий на трассе в пятницу. Перес признал, что машина команды быстрее, чем это отражено в результате. Он также отметил, что допустил ошибку на 12-м повороте, выехав за пределы трассы и потеряв драгоценные десятые секунды. Пилот пообещал усердно работать, чтобы догнать конкурентов и выступить на квалификации в лучшей форме.

Источник

Макс Ферстаппен (105)Red Bull Racing (203)Серхио Перес (79)

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