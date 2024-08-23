Ферстаппен ищет способы достижения большего

На трассе в Зандфорте гонщики Red Bull Racing не попали в первую четвёрку. Макс Ферстаппен занял пятое место. По его словам, первая тренировка была затруднена погодными условиями, но благодаря улучшению погоды команда смогла оценить свои возможности. Однако на коротких и длинных сериях не хватило скорости, и пока нет чёткого понимания, как улучшить ситуацию. Ферстаппен заверил, что команда будет разбираться в возникших проблемах.

Слова Серхио Переса, занявшего двенадцатую строчку, подтверждают сложность условий на трассе в пятницу. Перес признал, что машина команды быстрее, чем это отражено в результате. Он также отметил, что допустил ошибку на 12-м повороте, выехав за пределы трассы и потеряв драгоценные десятые секунды. Пилот пообещал усердно работать, чтобы догнать конкурентов и выступить на квалификации в лучшей форме.