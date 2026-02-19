Ферстаппен: Приходится менять стиль пилотирования

Макс Ферстаппен стал первым приглашённым гостем нового подкаста Up to Speed, который запускают сразу несколько известных экспертов мира автоспорта. Среди организаторов программы — бывший пилот Формулы 1, вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард.

В ходе беседы основное внимание было уделено подготовке к новому сезону. Гонщик команды Red Bull Racing отметил, что, несмотря на определённые трудности, связанные с освоением автомобилей последнего поколения, команда справляется с поставленными задачами.

По словам Ферстаппена, погодные условия на тестах были благоприятными, что способствовало продуктивной работе. Он отметил сложность нового технического регламента, однако подчеркнул, что серьёзных проблем у коллектива не возникало, а незначительные неисправности — обычное явление для предсезонных тестов. В целом, команда постепенно выполняет намеченную программу, готовясь к старту сезона в Австралии.

Ферстаппен обратил внимание на ключевые особенности новой машины. По его словам, в этом году автомобиль хуже держится на трассе, но при этом быстрее разгоняется после поворотов, а компоновка конструктивно изменилась. Также гонщик отметил изменения в шинах, из-за чего прохождение поворотов требует иного подхода: сцепление теперь в большей степени зависит не от днища машины.

Он добавил, что новая модель R22 сильнее скользит по трассе, а разгон на выходе из поворотов стал более мощным. При этом из-за снижения уровня сцепления управлять этой мощностью стало сложнее, особенно в медленных поворотах, где приходится дольше ждать с полным нажатием на газ.

Ферстаппен также поделился ощущениями от отличий этого сезона от предыдущих лет. Ранее, по его словам, пилоты могли сразу полагаться на мышечную память благодаря постепенному улучшению машин. Сейчас же приходится пересматривать подходы к пилотированию.

Он признался, что новые автомобили Формулы 1 нравятся ему меньше, чем те, что были раньше. По мнению пилота, основной задачей в этом году будет контроль темпа и расхода энергии, однако, когда стартуют гонки, цель остаётся прежней — добиться максимального результата на имеющейся технике.

Гонщик отметил, что, несмотря на определённое недовольство нынешней ситуацией, он намерен выкладываться на полную ради команды, с которой, по его словам, приятно работать.

Ферстаппен также рассказал о взаимодействии с новым напарником — Айзеком Хаджаром. По его словам, пока опыт совместной работы ограничен, но Айзек показал себя отличным человеком. При этом гонщики по-разному воспринимают происходящее: для Хаджара это лишь второй полный сезон в Формуле 1, тогда как для Макса — уже двенадцатый, что отражается на отношении к рабочим моментам. Ферстаппен подчеркнул, что во время работы напарника на трассе не занимается детальным анализом его действий, а предпочитает двигаться вперёд шаг за шагом.

Вместе с тем он выразил уверенность, что команда сможет создать быструю машину, а также отметил хорошие перспективы сотрудничества с напарником.

В заключение Ферстаппен заявил, что нынешний технический регламент вряд ли поспособствует продолжению его карьеры в Формуле 1. Однако сам он доволен тем, как складывалась его профессиональная жизнь, и готов оставить этот этап позади. По его словам, в будущем количество титулов не будет иметь большого значения — важнее для него проводить больше времени с семьёй и получать удовольствие от жизни. Он подчеркнул, что не намерен посвящать гонкам всю жизнь и не стремится выступать на трассах 25 лет подряд.