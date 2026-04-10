Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен заявил о поддержке Ламбьязе и подтвердил своё намерение остаться
Новости

Ферстаппен заявил о поддержке Ламбьязе и подтвердил своё намерение остаться

Макс Ферстаппен останется в Red Bull Racing минимум до 2027 года, несмотря на изменения в регламенте Формулы-1 и уход инженера Ламбьязе.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
10.04.2026, 13:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен не собирается покидать команду Red Bull Racing в ближайшие годы. По информации британского издания Daily Mail, ссылающегося на источники внутри коллектива, четырехкратный чемпион мира не планирует преждевременно завершать участие в сезоне 2026 года, несмотря на свое неоднозначное отношение к новым техническим правилам.

Более того, как отмечают информаторы, пилот рассматривает возможность остаться в составе команды из Милтон-Кинса по окончании действующего контракта и в 2027 году. Таким образом, Ферстаппен хочет продемонстрировать лояльность коллективу, который сыграл ключевую роль в его профессиональном росте.

Также сообщается, что Макс Ферстаппен положительно воспринял новость о том, что его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе переходит в McLaren.

«ДжиПи предложили целое состояние за переход, и его можно понять, – приводит газета слова неназванного представителя Red Bull Racing. – Макс не возражал. Даже наоборот – он поддержал ДжиПи и его решение».

Источник

Макс Ферстаппен (476)Джанпьеро Ламбьязе (5)Red Bull Racing (851)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация