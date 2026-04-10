Ферстаппен заявил о поддержке Ламбьязе и подтвердил своё намерение остаться

Макс Ферстаппен не собирается покидать команду Red Bull Racing в ближайшие годы. По информации британского издания Daily Mail, ссылающегося на источники внутри коллектива, четырехкратный чемпион мира не планирует преждевременно завершать участие в сезоне 2026 года, несмотря на свое неоднозначное отношение к новым техническим правилам.

Более того, как отмечают информаторы, пилот рассматривает возможность остаться в составе команды из Милтон-Кинса по окончании действующего контракта и в 2027 году. Таким образом, Ферстаппен хочет продемонстрировать лояльность коллективу, который сыграл ключевую роль в его профессиональном росте.

Также сообщается, что Макс Ферстаппен положительно воспринял новость о том, что его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе переходит в McLaren.

«ДжиПи предложили целое состояние за переход, и его можно понять, – приводит газета слова неназванного представителя Red Bull Racing. – Макс не возражал. Даже наоборот – он поддержал ДжиПи и его решение».