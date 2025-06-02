Макс Ферстаппен признал свою ошибку в заявлении.

После завершения Гран При Испании пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен не скрывал своих чувств относительно столкновения с гонщиком команды Williams Джорджем Расселлом. Напомним, что Ферстаппен умышленно врезался в машину Расселла на пятом повороте, вызвав недовольство со стороны оппонента и болельщиков.

Однако уже на следующий день после гонки Макс Ферстаппен опубликовал заявление в своих социальных сетях, где признал свою вину в произошедшем.

«Мы имели отличную стратегию, и гонка в Барселоне развивалась благополучно до появления автомобиля безопасности, - написал Ферстаппен. - Некоторые наши решения после перезапуска стали причиной моего разочарования, что, в свою очередь, привело к недопустимым действиям».

«Я всегда предан своей команде, но эмоции могут взять верх. Мы побеждаем и проигрываем вместе. До встречи в Монреале», - заключил гонщик.