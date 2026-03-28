Ферстаппен раскрыл причину, по которой не попал в финал



Макс Ферстаппен квалифицировался только одиннадцатым на Гран При Японии Формулы 1, Айзек Хаджар вновь попал в топ-10, подробности результатов.
Иннокентий Петров
28.03.2026, 14:12
В ходе квалификации Гран При Японии Макс Ферстаппен показал лишь одиннадцатое время, и второй раз в этом сезоне стартует за пределами первой десятки. После завершения сессии четырёхкратный чемпион мира назвал причины неудачного выступления.

Французский пилот Айзек Хаджар вновь подтвердил свою стабильность: гонщик уже восьмой раз подряд квалифицировался в первой десятке, продолжив уверенную серию выступлений на трассе в Сузуке.

Айзек Хаджар завершил квалификацию восьмым и признал серьёзные трудности. Он поделился, что условия на квалификационной сессии существенно отличались от тренировок, и управлять автомобилем было очень сложно. Несмотря на это, гонщик рассчитывал пробиться хотя бы в семёрку сильнейших. Однако итоговый результат оказался чуть хуже намеченной цели.

«Принимая во внимание соперников, которые стартуют рядом, в завтрашней гонке важно заработать очки. Это будет непросто, но такой план. Впрочем, основная задача — не только финишировать в числе лучших, но и разобраться, как улучшать скорость машины», — отметил Хаджар.

Макс Ферстаппен остался недоволен итогами квалификации. Пилот, комментируя сессию, сообщил, что после третьей тренировки в команде думали, что нашли решение проблем, но к началу квалификации сложности вернулись. По словам Ферстаппена, автомобиль страдал от недостатка сцепления и плохо слушался руля в средних поворотах, что привело к серьёзным проблемам с балансом.

Ферстаппен добавил, что сейчас состояние его машины вызывает даже больше вопросов, чем в прошлом году. Он заметил, что ряд технических компонентов не работает должным образом, как рассчитывали инженеры.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
