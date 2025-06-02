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Ферстаппен отметил, что нет нужды разговаривать с Расселлом.

Макс Ферстаппен не собирается обсуждать с Джорджем Расселлом столкновение на Гран При Стайра. Гонщик Red Bull уверен, что лишнее сожаление не поможет, ведь живем мы лишь один раз.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.06.2025, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен не собирается обсуждать инцидент с Джорджем Расселлом на Гран При Британии. Гонщика Red Bull Racing оштрафовали за столкновение в пятом повороте: ему был вынесен штраф в 10 секунд и три штрафных балла.

На вопрос о возможном разговоре с пилотом команды Mercedes после гонки, Ферстаппен ответил отрицательно: «Нет, я не вижу в этом необходимости. Я считаю, что в жизни не нужно иметь слишком много сожалений. Ты живёшь всего один раз».

Касаясь прикосновения к Шарлю Леклеру на стартовой прямой, Макс поделился своим мнением: «С Шарлем я поговорю, поскольку не знаю, что именно произошло. Это был очень странный манёвр, ведь к тому моменту он уже фактически меня обогнал, но внезапно начал смещаться вправо. Могла произойти серьёзная авария».

«Я думал, что получу прокол, поскольку в таких эпизодах можно повредить шину краем днища. Это был очень странный инцидент, и я не знаю, что произошло», — добавил гонщик.

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