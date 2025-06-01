Ферстаппен отказался комментировать ситуацию с Расселлом

На последних кругах Гран При Испании случился спорный эпизод, в центре внимания оказались Макс Ферстаппен и Джордж Расселл. Пилот Red Bull вынужден был принять решение - пропустить соперника или остаться на своей позиции. После короткой дискуссии с инженером, Ферстаппен сбросил скорость, сигнализируя Мерседесу о готовности пропустить, но в итоге произошло столкновение между гонщиками.

Судьи вынесли решение о штрафе в виде добавления десяти секунд к времени гонки Макса Ферстаппена. Однако в паддоке горячо обсуждается вопрос о возможной дисквалификации за подобное нарушение. После заезда представители команды Red Bull спросили у голландского пилота, было ли столкновение с Расселлом умышленным.

«Это имеет значение? – отреагировал Макс Ферстаппен на вопрос. – Я предпочитаю говорить о гонке в целом, а не анализировать конкретные моменты».

Отвечая на вопрос о своих шансах на титул после инцидента, гонщик заявил: «Если у нас вообще были шансы. Я думаю, что наш болид слишком медленный, чтобы бороться за чемпионство. Этот уик-энд лишь подтвердил наше положение».

«Мы выбрали стратегию с тремя пит-стопами, и, на мой взгляд, она сработала хорошо. Мы вынуждены были принять такое решение из-за высокого износа шин. К сожалению, в конце гонки вышла машина безопасности, и нам не хватило подходящих покрышек. На последних шести кругах все атаковали на пределе, а мои жёсткие шины не обеспечивали нужного уровня сцепления».