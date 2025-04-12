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Ферстаппен: Нет представления, что ожидать

Гонщик Red Bull Max Verstappen жалуется на тормоза перед гонкой в Бахрейне, а юниор команды Yuki Tsunoda радует себя результатом квалификации. Оценки перед гонкой и надежды на улучшение.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.04.2025, 21:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Бахрейне прошла квалификация, где Макс Ферстаппен оказался только на седьмом месте и не скрывает своего разочарования. Гонщик жалуется на проблемы с тормозами и сцеплением, что делает его прогнозы на гонку неутешительными.

Бывший чемпион Макс Ферстаппен поделился своими мыслями после квалификации, отметив, что у него возникли сложности с работой тормозов и сцеплением. Несмотря на изменение настроек болида, команда так и не смогла найти оптимальное решение проблемы. В настоящее время у гонщика возник комплекс технических трудностей.

Ферстаппен остался с дополнительным комплектом шин Hard, однако он сомневается в их эффективности на гонке, учитывая высокие температуры. Гонщик беспокоится о низком механическом сцеплении у жестких шин, что может привести к проблемам на трассе. Макс выразил сомнения относительно исхода гонки, но надеется на лучшее.

Он пообещал себе заработать как можно больше очков и не сомневается в своей способности достигать успехов. Ферстаппен выразил надежду на хороший результат и готов бороться за победу, несмотря на технические сложности команды.

Также в финале квалификации отличился Юки Цунода, занявший десятое место. Пилот Red Bull Racing подчеркнул, что рад пройденному в финал и признал, что для него это всего лишь второй этап за новую команду.

Юки Цунода подчеркнул, что ему удалось неплохо настроиться на гонку, несмотря на трудности. Пилот выразил уверенность в своих силах и заявил о готовности постепенно улучшать свои результаты. Он намерен продолжать работу над собой и болидом, чтобы стать еще более конкурентоспособным.

Источник

Макс Ферстаппен (183)Юки Цунода (79)Red Bull Racing (365)

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