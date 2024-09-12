Ферстаппен не исключает возможности перейти в Aston Martin.

В ходе пресс-конференции в Баку голландский пилот Макс Ферстаппен не исключил возможности перехода в команду Aston Martin вместе с инженером Адрианом Ньюи.

«Сейчас у меня много дел, на которые я сосредотачиваюсь и над которыми работаю. Может быть, я задумаюсь об этом в будущем. Но не сейчас», - поделился своим мнением Ферстаппен.

Гонщик подчеркнул, что у него хорошие отношения с Ньюи. «Я отправил ему сообщение, когда узнал новость, хотя, конечно, предвидел такой поворот. Я рад за него. Для Ньюи это новый вызов», - добавил он.

«Я всегда говорил, что хотел бы, чтобы он остался, но иногда приходит время, когда ты уже ничего не можешь изменить, и ты просто радуешься за людей, стремящихся к новым вызовам», - отметил гонщик.

Ферстаппен выразил уверенность в том, что владелец команды Лоуренс Стролл делает все возможное для успеха Aston Martin, поэтому естественно, что он хотел видеть Адриана Ньюи в своей команде.