Ферстаппен выразил надежду на борьбу за победу.

В четверг в Мехико Макс Ферстаппен с оптимизмом говорил о своих ожиданиях…

Макс Ферстаппен поделился своими мыслями перед предстоящим уик-эндом. Пилот команды Red Bull отметил, что гонка в Остине прошла для него положительно. Он выразил надежду на борьбу за победу и высокие результаты в предстоящем этапе.

"Я не раз побеждал в Мексике, но сейчас сосредотачиваюсь на настоящем сезоне. Соперники стали более сильными, особенно на длинных дистанциях. Сложно предсказать, что нас ждет", - отметил Ферстаппен.

Пилот выразил надежду на успешный уик-энд в Мехико, подчеркнув важность выявления причин недостаточной скорости в предыдущих гонках. "Я люблю эту трассу, здесь у меня были хорошие выступления. Но сейчас рано делать прогнозы о будущем", - добавил он.

Оценивая свою борьбу с Ландо Норрисом в Остине, Ферстаппен признал, что не ожидал суметь удержать его за собой. Он пояснил, что противостояние было сложным из-за проблем с передними шинами на своем болиде.

Отвечая на вопрос о штрафе за обгон за пределами трассы, гонщик подчеркнул, что соблюдение правил является важным аспектом гонок. "Я соблюдаю правила, хотя считаю, что их слишком много", - отметил он.