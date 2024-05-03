Ферстаппен возглавляет утреннюю тренировку

В Майами наблюдалась переменная облачность. Воздух прогрелся до +29°C, в то время как температура асфальта колебалась в пределах +49...53°C.

Гран При в Майами стартовал с субботнего спринта и единственной тренировки в пятницу, что позволило гонщикам активно использовать трассу. Хотя погода была благоприятной, порывистый ветер создавал неудобства для участников.

Перед началом тренировки все обсуждали уход Эдриана Ньюи из команды Red Bull Racing. Британский инженер посетил боксы, где его поприветствовали аплодисментами, а затем он наблюдал за сессией с пит-уолла.

На этап в Майами Pirelli привезли смеси шин "средней" жёсткости - С2, С3 и C4, соответствующие Hard, Medium и Soft. Гонщики начали сессию на Hard и Medium, переходя к Soft к концу, однако состояние асфальта вызывало опасения из-за перегрева шин и недостаточного сцепления.

Используя двухнедельный перерыв между гонками, в Майами были представлены новые обновления в восьми командах. Однако их эффективность не была ясна сразу посл утра пятницы. Главным приоритетом была настройка машин и подготовка к квалификации.

На восьмой минуте тренировки Шарль Леклер остановился на трассе, блокируя её для других участников. Сессию пришлось приостановить красными флагами, Леклер вернулся в боксы пешком, а его машину через несколько минут эвакуировали. Перерыв длился восемь минут, после чего Шарль больше не выезжал на трассу.

Водитель McLaren Ландо Норрис жаловался на проблемы с рулевым управлением, в то время как Макс Ферстаппен из Red Bull дважды заблокировал передние шины при торможении, заезжая в зону безопасности на 17-м повороте. Льюис Хэмилтон допустил ошибки на 17 и 15 поворотах, но без серьезных последствий для своего болида.

Лучшее время в первой сессии показал Макс Ферстаппен, проехав круг за 1:28.595. Следующим этапом была квалификация к субботнему спринту.

Вот итоги первой сессии: