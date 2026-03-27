Ферстаппен: «Команде нужно разобраться в причинах возникших проблем»

Вторая тренировка Гран При Японии оказалась непростой для Макса Ферстаппена. Пилот Red Bull Racing завершил сессию лишь с десятым результатом, уступив лидеру заезда, Оскару Пиастри, более одной секунды.

После тренировки Ферстаппен пояснил, что столкнулся с целым комплексом технических сложностей. По его словам, состояние болида оставляет желать лучшего, а работа по устранению проблем, по мнению гонщика, занимает куда больше времени, чем хотелось бы.

Впечатления Макса от обеих пятничных сессий оказались схожими — баланс машины оказался далеким от идеала, а поведение болида в первой и второй тренировках значительно различалось. Команда продолжает искать причины столь нестабильной работы шасси.

Изменения в настройках, к которым инженеры прибегали между сессиями, не помогли найти нужный баланс. Сам Ферстаппен не рассчитывает на быстрые перемены и подчеркивает, что коллективу предстоит разобраться в деталях возникших сложностей.

Айзек Хаджар во второй тренировке показал пятнадцатое время.

