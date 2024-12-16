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Отношения Ферстаппена с Хельмутом Марко: "Для меня он как второй отец"

В начале сезона команда Red Bull Racing столкнулась с разногласиями, связанными с возможным уходом из коллектива консультанта Хельмута Марко.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.12.2024, 17:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В начале сезона команда Red Bull Racing столкнулась с разногласиями, связанными с возможным уходом из коллектива консультанта Хельмута Марко. Однако гонщик Макс Ферстаппен быстро поставил точку в этой дискуссии, подчеркнув, что в случае ухода Марко, он также покинет команду. В интервью Viaplay Ферстаппен вспоминал тот момент.

«Я всегда подчеркивал, как тесна связь между мной и Марко. Это очевидно для всех. Благодаря ему я начал выступать в Формуле 1. Для меня он как второй отец. За годы совместной работы мы пережили многое - и хорошее, и плохое, и это нас объединяет».

Насколько реальным был уход Марко из команды? До этого не дошло, так как когда я заявил, что тоже уйду. Этим был поставлен конец всем спорам и сплетням», - добавил гонщик.

«Вокруг происходивших событий было много шума, - продолжил Ферстаппен. - Главное, что мы решили свои проблемы лично, внутри коллектива, не обсуждая их публично. И это сработало. В таких ситуациях важно просто собраться вместе и поговорить. Мой отец и руководитель команды Кристиан Хорнер именно так и поступили».

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