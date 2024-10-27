Ферстаппен готов принять штраф за замену двигателя

Решение было принято не устанавливать новую установку, чтобы избежать штрафов, а использовать уже примененный агрегат. Тем не менее, впоследствии придется провести замену, и, по словам Макса, этот момент наступит во время Гран При Мексики. Гонщик заявил, что готов к наказанию, которое ему грозит за нарушение регламента.

«Да, я готов к тому, что мне придется понести еще один штраф до окончания сезона, но мы пока не приняли окончательное решение по месту его отбытия. Все будет зависеть от обстоятельств. Посмотрим, как долго сегодняшний двигатель прослужит», - отметил Макс Ферстаппен.