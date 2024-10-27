Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен готов принять штраф за замену двигателя
Новости

Ферстаппен готов принять штраф за замену двигателя

В субботу гоночная команда заменила силовую установку на болиде Макса Ферстаппена после того, как пилот неоднократно жаловался на странное поведение двигателя во время пятничных тренировок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.10.2024, 12:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Решение было принято не устанавливать новую установку, чтобы избежать штрафов, а использовать уже примененный агрегат. Тем не менее, впоследствии придется провести замену, и, по словам Макса, этот момент наступит во время Гран При Мексики. Гонщик заявил, что готов к наказанию, которое ему грозит за нарушение регламента.

«Да, я готов к тому, что мне придется понести еще один штраф до окончания сезона, но мы пока не приняли окончательное решение по месту его отбытия. Все будет зависеть от обстоятельств. Посмотрим, как долго сегодняшний двигатель прослужит», - отметил Макс Ферстаппен.

Источник

Макс Ферстаппен (138)Red Bull Racing (286)Гонка (181)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация