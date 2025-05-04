Ферстаппен: Очистить трассу от кубиков — важно до старта.

На ежегодном параде пилотов Формулы 1 в Майами гонщики устроили необычное шоу - за рулём моделей машин из кубиков Lego. Участники мероприятия активно делились своими впечатлениями.

Однако голландский пилот Макс Ферстаппен решил выделиться из общей массы и прокомментировал не только технические аспекты, но и предстоящую гонку.

«Моя Lego-модель не могла разогнаться на прямых участках трассы, что вынудило меня отстать от конкурентов. Во время круга произошло несколько столкновений, и теперь асфальт усыпан кубиками. Перед стартом очистка дороги - важный момент», - поделился Ферстаппен.

Он также добавил: «Квалификация прошла успешно, но предстоит новый день. Будем следить за погодными условиями. На гонке постараюсь использовать все свои навыки».