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Ферстаппен: Очистить трассу от кубиков — важно до старта.

Макс Ферстаппен управлял Lego-машиной на параде пилотов Формулы 1 в Майами, делясь впечатлениями о необычной технике и готовясь к гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.05.2025, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На ежегодном параде пилотов Формулы 1 в Майами гонщики устроили необычное шоу - за рулём моделей машин из кубиков Lego. Участники мероприятия активно делились своими впечатлениями.

Однако голландский пилот Макс Ферстаппен решил выделиться из общей массы и прокомментировал не только технические аспекты, но и предстоящую гонку.

«Моя Lego-модель не могла разогнаться на прямых участках трассы, что вынудило меня отстать от конкурентов. Во время круга произошло несколько столкновений, и теперь асфальт усыпан кубиками. Перед стартом очистка дороги - важный момент», - поделился Ферстаппен.

Он также добавил: «Квалификация прошла успешно, но предстоит новый день. Будем следить за погодными условиями. На гонке постараюсь использовать все свои навыки».

Источник

Макс Ферстаппен (205)Red Bull Racing (399)

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