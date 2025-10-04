Ферстаппен показал лучшее время в утренней сессии субботы

В Сингапуре продолжаются подготовительные мероприятия к главным заездам уик-энда. Утром в субботу пилоты и команды вышли на трассу при облачной погоде, температура воздуха составила +31°C, а асфальт прогрелся до +42°C. Несмотря на возникшие в пятницу сложности, участники вновь столкнулись с инцидентами во время третьей тренировки.

Третья сессия свободных заездов традиционно считается малоинформативной для Сингапура: днём температура значительно выше, чем в вечернее время, когда проходят квалификация и гонка. Однако гонщики всё же смогли проехать по несколько кругов, чтобы собрать дополнительные данные перед решающей квалификацией.

Большинство пилотов начали тренировку на резине Medium, а Макс Ферстаппен, а также представители Mercedes, не выходили на трассу в первые десять минут сессии.

Тренировка не обошлась без происшествий. Франко Колапинто был вынужден свернуть в карман безопасности, а на 15-й минуте появились красные флаги.



Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон потерял контроль над машиной на поребрике в седьмом повороте и врезался в барьер. Пилот самостоятельно покинул кокпит и был отправлен на осмотр в медицинский центр, поскольку сработал датчик опасной перегрузки. После проверки Лоусон был отпущен, однако это уже второй его инцидент за текущий уик-энд.

Льюис Хэмилтон оказался замешан в эпизод с нарушением правил во время режима красных флагов. Стюарды зафиксировали этот момент и намерены рассмотреть его после окончания тренировки.

После вынужденной паузы участники вновь вернулись на трассу, продолжив работу на Medium, а затем переключились на более мягкий состав Soft, постепенно улучшая времена.

Лучший результат показал Макс Ферстаппен, преодолев круг за 1:30.148. При этом разрыв между первой пятёркой пилотов составил всего 0,09 секунды, что обещает захватывающую квалификацию.

Результаты третьей тренировки: