Ферстаппен показал лучшее время в утренней сессии субботы

В Сингапуре продолжаются подготовительные мероприятия к главным заездам уик-энда. Утром в субботу пилоты и команды вышли на трассу при облачной погоде, температура воздуха составила +31°C, а асфальт прогрелся до +42°C. Несмотря на возникшие в пятницу сложности, участники вновь столкнулись с инцидентами во время третьей тренировки.
Третья сессия свободных заездов традиционно считается малоинформативной для Сингапура: днём температура значительно выше, чем в вечернее время, когда проходят квалификация и гонка. Однако гонщики всё же смогли проехать по несколько кругов, чтобы собрать дополнительные данные перед решающей квалификацией.
Большинство пилотов начали тренировку на резине Medium, а Макс Ферстаппен, а также представители Mercedes, не выходили на трассу в первые десять минут сессии.
Тренировка не обошлась без происшествий. Франко Колапинто был вынужден свернуть в карман безопасности, а на 15-й минуте появились красные флаги.
Фото: F1news.ru
Лиам Лоусон потерял контроль над машиной на поребрике в седьмом повороте и врезался в барьер. Пилот самостоятельно покинул кокпит и был отправлен на осмотр в медицинский центр, поскольку сработал датчик опасной перегрузки. После проверки Лоусон был отпущен, однако это уже второй его инцидент за текущий уик-энд.
Льюис Хэмилтон оказался замешан в эпизод с нарушением правил во время режима красных флагов. Стюарды зафиксировали этот момент и намерены рассмотреть его после окончания тренировки.
После вынужденной паузы участники вновь вернулись на трассу, продолжив работу на Medium, а затем переключились на более мягкий состав Soft, постепенно улучшая времена.
Лучший результат показал Макс Ферстаппен, преодолев круг за 1:30.148. При этом разрыв между первой пятёркой пилотов составил всего 0,09 секунды, что обещает захватывающую квалификацию.
Результаты третьей тренировки:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:30.148
|-
|16
|2. О.Пиастри
|McLaren
|1:30.165
|+0.017
|26
|3. Д.Расселл
|Mercedes
|1:30.197
|+0.049
|18
|4. К.Антонелли
|Mercedes
|1:30.237
|+0.089
|19
|5. Л.Норрис
|McLaren
|1:30.237
|+0.089
|26
|6. К.Сайнс
|Williams
|1:30.392
|+0.244
|23
|7. А.Хаджар
|Racing Bulls
|1:30.489
|+0.341
|25
|8. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:30.559
|+0.411
|23
|9. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|1:30.637
|+0.489
|22
|10. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:30.651
|+0.503
|23
|11. А.Элбон
|Williams
|1:30.668
|+0.520
|23
|12. Г.Бортолето
|Sauber
|1:30.697
|+0.549
|25
|13. Э.Окон
|Haas
|1:30.784
|+0.636
|23
|14. О.Берман
|Haas
|1:30.799
|+0.651
|24
|15. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:30.923
|+0.775
|22
|16. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:31.047
|+0.899
|23
|17. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:31.260
|+1.112
|24
|18. Ю.Цунода
|Red Bull
|1:31.440
|+1.292
|25
|19. П.Гасли
|Alpine
|1:31.643
|+1.495
|23
|20. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:33.628
|+3.480
|7