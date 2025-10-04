Главная Новости Ферстаппен показал лучшее время в утренней сессии субботы
Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Сингапура Формулы 1, уик-энд не обошёлся без аварий и красных флагов.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
04.10.2025, 13:41·3 мин
Фото: F1news.ru

В Сингапуре продолжаются подготовительные мероприятия к главным заездам уик-энда. Утром в субботу пилоты и команды вышли на трассу при облачной погоде, температура воздуха составила +31°C, а асфальт прогрелся до +42°C. Несмотря на возникшие в пятницу сложности, участники вновь столкнулись с инцидентами во время третьей тренировки.

Третья сессия свободных заездов традиционно считается малоинформативной для Сингапура: днём температура значительно выше, чем в вечернее время, когда проходят квалификация и гонка. Однако гонщики всё же смогли проехать по несколько кругов, чтобы собрать дополнительные данные перед решающей квалификацией.

Большинство пилотов начали тренировку на резине Medium, а Макс Ферстаппен, а также представители Mercedes, не выходили на трассу в первые десять минут сессии.

Тренировка не обошлась без происшествий. Франко Колапинто был вынужден свернуть в карман безопасности, а на 15-й минуте появились красные флаги.


Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон потерял контроль над машиной на поребрике в седьмом повороте и врезался в барьер. Пилот самостоятельно покинул кокпит и был отправлен на осмотр в медицинский центр, поскольку сработал датчик опасной перегрузки. После проверки Лоусон был отпущен, однако это уже второй его инцидент за текущий уик-энд.

Льюис Хэмилтон оказался замешан в эпизод с нарушением правил во время режима красных флагов. Стюарды зафиксировали этот момент и намерены рассмотреть его после окончания тренировки.

После вынужденной паузы участники вновь вернулись на трассу, продолжив работу на Medium, а затем переключились на более мягкий состав Soft, постепенно улучшая времена.

Лучший результат показал Макс Ферстаппен, преодолев круг за 1:30.148. При этом разрыв между первой пятёркой пилотов составил всего 0,09 секунды, что обещает захватывающую квалификацию.

Результаты третьей тренировки:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. М.ФерстаппенRed Bull1:30.148-16
2. О.ПиастриMcLaren1:30.165+0.01726
3. Д.РасселлMercedes1:30.197+0.04918
4. К.АнтонеллиMercedes1:30.237+0.08919
5. Л.НоррисMcLaren1:30.237+0.08926
6. К.СайнсWilliams1:30.392+0.24423
7. А.ХаджарRacing Bulls1:30.489+0.34125
8. Л.ХэмилтонFerrari1:30.559+0.41123
9. Н.ХюлкенбергSauber1:30.637+0.48922
10. Ш.ЛеклерFerrari1:30.651+0.50323
11. А.ЭлбонWilliams1:30.668+0.52023
12. Г.БортолетоSauber1:30.697+0.54925
13. Э.ОконHaas1:30.784+0.63623
14. О.БерманHaas1:30.799+0.65124
15. Ф.АлонсоAston Martin1:30.923+0.77522
16. Ф.КолапинтоAlpine1:31.047+0.89923
17. Л.СтроллAston Martin1:31.260+1.11224
18. Ю.ЦунодаRed Bull1:31.440+1.29225
19. П.ГаслиAlpine1:31.643+1.49523
20. Л.ЛоусонRacing Bulls1:33.628+3.4807

