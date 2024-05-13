Ferrari пока не намерена оснащать свой V-12 турбонаддувом

Новый двенадцатицилиндровый двигатель Ferrari не получит турбонаддува в ближайшее время. Глава отдела разработки продукции компании, Джанмария Фульдженци, заявил, что турбонаддув двигателя "не входит в мои планы".

Он рассказал журналу Autocar, что Ferrari использует турбонаддув, когда необходимо уменьшить объем двигателя, сохраняя при этом выходную мощность. Натмаспроектный двигатель V-12, который приводит в движение 12Cilindri, наследника модели GT 812, не уменьшился: его объем 6,5 литра теперь обеспечивает 830 лошадиных сил в новом суперкаре.

Ferrari потратила много денег, чтобы гарантировать, что двигатель будет соответствовать нормам Euro6e по выбросам, не жертвуя при этом производительностью, и это сработало. Новый 12Cilindri может разгоняться до 100 километров в час за 2,9 секунды и до 200 км/ч за 7,9 секунды, в пути к своей максимальной скорости 340 км/ч. Фульдженци рассказал Autocar, что V-12 остался натурально атмосферным "по многим причинам".

“V12 – это что-то естественное," - сказал он. "Это то, что создает эмоции, звук и ускорение от низких оборотов до максимальных. Именно такой продукт мы хотели предложить."

Новый V-12 похож на двигатель в модели 812 Competizione. Однако двигатель 12Cilindri может изменять кривую крутящего момента на третьей и четвертой передачах с помощью системы под названием "Adaptive Torque Shaping." Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением направляет мощность на задние колеса.

У Ferrari возникли серьезные трудности с сохранением своего имиджа. Автопроизводители вынуждены были уменьшать объем двигателей для снижения выбросов, и Ferrari на данный момент избегает этого в отношении V-12. Тем не менее, правительства по всему миру устанавливают жесткие сроки, запрещающие продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и регуляторы продолжат требовать более чистых и эффективных двигателей до этого момента.

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