Схватка Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus оказывается удивительно равной

Невероятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда Ferrari выпускает внедорожник. Было бы еще удивительнее, если бы она была единственной на рынке, но на самом деле она была одним из последних брендов роскошных спортивных автомобилей, которые представили такую модель.

Ferrari сделала внедорожник правильно, с большим V-12 и элегантным кузовом. Но будет ли этого достаточно, чтобы претендовать на звание самого быстрого внедорожника в четверть мили в гонке на выживание? Новое видео от Carwow начинает поиск ответа, ставя его в схватку с Lamborghini Urus.

У Ferrari атмосферный 6,5-литровый двенадцатицилиндровый двигатель, который развивает 725 лошадиных сил и 527 фунт-футов крутящего момента. У Urus установлен 4,0-литровый твин-турбо-V-8 двигатель, который развивает 666 лошадиных сил, меньше, чем у Ferrari, но у него больше крутящего момента — 626 фунт-футов. Lamborghini имеет полный привод, как и Ferrari, и он немного тяжелее Ferrari: 4740 фунтов против 4482 фунтов.

Гонки на четверть мили показали, что два внедорожника были довольно равны, несмотря на их различия. Urus часто получал лучший старт, но Purosangue догонял его к финишу, что приводило к близким результатам. Ferrari выиграла две из трех гонок, но каждый раз проходила четверть мили за одинаковые 11,9 секунды.

Ferrari испытала трудности в первой гонке с разгоном из-за коробок передач в режиме автоматического управления. Purosangue ожил в оставшихся гонках, когда водитель мог вручную переключать передачи, легко одерживая победы в оставшихся заездах по трассе.

Ferrari не торопится увеличивать продажи за счет внедорожника. Она намеренно ограничивает производство Purosangue всего 20 процентами от ежегодной выпуска продукции, сохраняя модель эксклюзивной и дорогой, не позволяя ей доминировать на рынке или размывать свою идентичность. Lamborghini достигла рекордных продаж в 2023 году, благодаря Urus, который составил большинство продаж автомобиля.

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