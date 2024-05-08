Ferrari проведёт «таинственные» испытания перед Имолой

Итальянская газета сообщает, что по информации из источников, команда Ferrari воспользовалась одним из двух разрешенных дней для тестов, чтобы провести проверку новых деталей перед предстоящим Гран При в Эмилии-Романьи.

Согласно регламенту, приватные тесты во время сезона запрещены. Однако каждой команде разрешается использовать два дня съемок для мероприятий с участием партнеров и спонсоров, в рамках которых можно проехать не более 200 километров на демонстрационных шинах от Pirelli.

Известно, что "Скудерия" запланировала провести эти тесты 9 и 10 мая на трассе во Фьорано. Во время мероприятия пилоты Ферстаппен и Сайнс протестируют новые детали и оценят их эффективность в условиях трассы.