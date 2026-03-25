Ferrari бросает вызов традициям: почему компания удивила клиентов, выбрав непривычное решение вместо классики

Компания Ferrari раскрыла причины внедрения сенсорных экранов в электрическую модель Luce. Как сообщает 110km.ru со ссылкой на генерального директора Бенедетто Винью, такие технологии существенно экономят производственные расходы: себестоимость сенсорных панелей в два раза ниже традиционных кнопок и переключателей.

Топ-менеджер компании объяснил, что сенсорные экраны проще интегрировать в конструкцию автомобиля. Для создания качественных кнопок требуется сложное оборудование и индивидуальная проработка деталей, а цифровые решения позволяют минимизировать эти затраты.

Винья отметил, что такая стратегия выгодна не только автопроизводителю, но и поставщикам комплектующих. Однако, по его словам, подобные изменения не всегда находят отклик у покупателей Ferrari, привыкших к уникальности и особым ощущениям от управления автомобилем марки.

Даже сотрудничество с известным дизайнером Джонни Айвом, принимавшим участие в разработке интерфейса Luce, не изменило итоговой стоимости сенсорной системы — она осталась значительно ниже по сравнению с традиционными элементами управления. Винья подчеркнул, что массовое внедрение сенсорных экранов в автомобилях в первую очередь продиктовано желанием производителей снизить издержки, а не спросом со стороны покупателей.

При этом Ferrari не планирует полностью отказываться от физических кнопок. Глава компании сообщил о развитии концепции «фиджитал», предполагающей сочетание цифровых и физических элементов управления.

По словам Виньи, новые модели Ferrari уже получили более интерактивные и необычные органы управления, что позволяет сохранять индивидуальность бренда и его фирменный стиль. Руководитель отметил, что полностью цифровой салон не станет единственным направлением развития компании, и в будущем клиенты смогут увидеть баланс между современными технологиями и комфортом.

Отдельно Бенедетто Винья подчеркнул влияние новых технологий и торговых соглашений на формирование стоимости автомобилей. Он отметил, что рынок электромобилей остается нестабильным, а свободная торговля в Европе способна повлиять на цены даже для таких эксклюзивных брендов, как Ferrari.

Автор: Андрей Сундуков