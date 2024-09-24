Ferrari привезёт в Остин свои последние новинки в этом сезоне

До конца текущего сезона чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 осталось провести всего лишь шесть этапов. Команды уже начали постепенно переключаться на работу с новыми болидами на 2025 год. Руководитель итальянской команды Ferrari, Фредерик Вассёр, поделился информацией о том, что на предстоящий этап Гран При США в Остине, команда привезёт последние в этом году технические обновления для болида SF-24.

«Мы уже приступили к разработке болида на следующий сезон. Однако на следующий этап готовим несколько небольших обновлений. Скорее всего, это будет последнее обновление в этом году. Это касается не только нас, но и всех остальных команд», - отметил Фредерик Вассёр.

Касаясь борьбы за лидерство среди первой четверки команд, Вассёр подчеркнул: «Разрывы между нами совсем небольшие. Посмотрим, как новые обновления повлияют на ход гонок».

Анализируя выступление Ferrari на Гран При Сингапура, Вассёр отметил: «Я не хочу винить кого-либо, однако нам необходимо стать более концентрированными и обеспечивать стабильные выступления в течение всего уик-энда. По моему мнению, все согласятся, что даже малейшая ошибка на трассе во время тренировок может стоить очень дорого».

«Гонка в воскресенье прошла хорошо. Шарль Леклер и Карлос Сайнс демонстрировали высокий уровень профессионализма, хотя изначально их выступление немного сдерживали. Мы можем быть довольны выбранной стратегией и контролем износа шин на протяжении нескольких этапов. Сейчас у нас есть несколько недель, чтобы подготовиться к шести предстоящим гонкам», - подвёл итоги Фредерик Вассёр.