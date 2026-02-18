Ferrari показала необычную конструкцию крыла

В среду утром в ходе тестовых заездов в Бахрейне команда Ferrari вызвала повышенный интерес среди специалистов паддока, представив новое техническое решение — необычное крыло, расположенное за выхлопными трубами болида.

Как отмечают наблюдатели, этот элемент, представляющий собой небольшой изогнутый профиль, появился в задней части машины. Примечательно, что в этой зоне действуют строгие ограничения на установку аэродинамических деталей. Тем не менее, инженеры Ferrari, судя по всему, смогли грамотно воспользоваться положениями технического регламента, связанными с пилонами заднего крыла, чтобы легально реализовать данный апгрейд.

Специалисты предполагают, что новое крыло несет сразу две основные функции. Во-первых, оно должно перенаправлять выхлопные газы для более эффективного их взаимодействия с потоком воздуха, проходящим через заднее антикрыло.

Во-вторых, подобное аэродинамическое решение может выполнять роль продолжения воздушного потока, формируемого диффузором, что, по расчетам инженеров, позволит повысить эффективность SF-26 и увеличить уровень прижимной силы.