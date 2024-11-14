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Ferrari заключила долгосрочное спонсорское соглашение

Команда Ferrari объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с производителем алкогольных напитков Chivas Brothers.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.11.2024, 12:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно условиям сотрудничества, Chivas Regal стал «Официальным партнёром команды» и совместно с Ferrari будет работать над повышением осведомлённости об опасности управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фредерик Вассёр, глава команды, поделился мнением: «Новое партнерство с Chivas Regal отражает наше стремление к совершенству, внимание к деталям и мастерство, которое укоренено в долголетних традициях.

Мы разделяем общую цель - двигаться вперёд, устанавливая высокие стандарты в своих отраслях. С нетерпением ожидаю плодотворного сотрудничества, которое принесёт пользу обеим брендам».

Источник

Ferrari (272)Фредерик Вассёр (42)Гонка (197)

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