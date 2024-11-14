Ferrari заключила долгосрочное спонсорское соглашение

Согласно условиям сотрудничества, Chivas Regal стал «Официальным партнёром команды» и совместно с Ferrari будет работать над повышением осведомлённости об опасности управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фредерик Вассёр, глава команды, поделился мнением: «Новое партнерство с Chivas Regal отражает наше стремление к совершенству, внимание к деталям и мастерство, которое укоренено в долголетних традициях.

Мы разделяем общую цель - двигаться вперёд, устанавливая высокие стандарты в своих отраслях. С нетерпением ожидаю плодотворного сотрудничества, которое принесёт пользу обеим брендам».