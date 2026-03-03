Феррари: «Отец бы назвал новые машины более честными»

Пьеро Феррари, вице-президент Ferrari и сын знаменитого Энцо Феррари, в прошлом году отметил 80-летие. Предстоящий чемпионат мира для него станет уже 62-м с момента начала работы в легендарной итальянской компании, которая со временем приобрела мировую известность.

За долгие годы своей карьеры Пьеро Феррари познакомился более чем со ста гонщиками Скудерии, работал с восьмью президентами Ferrari и двадцатью пятью руководителями команды. Он стал символической фигурой для марки, оставаясь единственным человеком в коллективе, начинавшим ещё в эпоху, когда Ferrari была небольшой компанией по производству спортивных и гоночных автомобилей.

В преддверии чемпионата 2026 года издание Corriere dello Sport опубликовало интервью с Пьеро Феррари, в котором он поделился своим взглядом на будущее Скудерии.

На вопрос о неудачном сезоне 2025 года и перспективах команды Пьеро Феррари отметил, что прошлогодняя машина имела конструктивные изъяны, из-за чего сезон оказался неудачным. Процесс модернизации был остановлен рано, и, по его словам, это оказалось верным выбором — необходимо было разрабатывать совершенно новый болид.

Отвечая на вопрос о работе в условиях ограниченного бюджета, Феррари признал, что новые правила усложняют задачу команде. Он добавил, что его отец, Энцо Феррари, не одобрил бы такие ограничения, ведь, по его мнению, "Я вкладываю деньги и трачу их так, как хочу!".

Говоря о переменах в автомобилях этого сезона, Феррари подчеркнул, что дух команды не изменился. Цели остались прежними — добиваться максимальных результатов, используя доступные ресурсы, которых у Ferrari, по его словам, немало. Он выразил уверенность в качественной подготовке машины SF-26, лично следя за этапами её создания.

Касаясь долгого ожидания побед в чемпионате, Феррари отметил, что Скудерия с 2007 года не выигрывала личный зачёт, а Кубок конструкторов не завоёвывала с 2008-го. Пьеро Феррари заверил, что команда приложит максимум усилий для достижения успеха, однако делать прогнозы в условиях нового технического регламента он отказался.

Отвечая на вопрос о том, что его продолжает удивлять в Ferrari, Феррари вспомнил времена, когда за команду выступал Ники Лауда и коллектив был значительно меньше по численности. Сейчас, по его словам, команда напоминает балетную труппу театра "Ла Скала" — большое количество специалистов и механиков работают синхронно и слаженно, что вызывает восхищение.

В аналогии с предыдущими периодами истории Скудерии Пьеро Феррари сравнил нынешнюю команду с коллективом конца 90-х годов, когда Жан Тодт и Михаэль Шумахер проводили серьёзные реформы. Однако, по его мнению, прямые сравнения не совсем уместны, ведь Формула 1 с тех пор сильно изменилась.

На вопрос о лидерстве в Ferrari и восприятии его болельщиками как главной фигуры, Феррари отметил, что не считает себя лидером в полном смысле слова. Он подчеркнул близость к команде, объяснив это своей страстью к гонкам и стремлением продолжить дело семьи.

Оценивая вклад Шарля Леклера в команду, Пьеро Феррари подтвердил, что считает его незаменимым. Он отметил, что Леклер стабильно показывает высокие результаты и всегда способен выжать максимум из машины. Вице-президент Скудерии выразил уверенность, что Леклер заслуживает чемпионского титула, особенно благодаря своей преданности Ferrari.

Вспоминая случаи, когда чемпионы мира, такие как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, сталкивались с трудностями в Ferrari, Пьеро Феррари признал, что переход в команду влияет даже на великих гонщиков. Он отметил, что Льюис Хэмилтон отличается от Леклера, но не стал утверждать, что на него давит легендарный статус Ferrari.

Отвечая на вопрос о перспективах Кими Антонелли в Скудерии, Феррари заявил, что мечты о его дебюте под красным флагом не запрещены. Он напомнил, что итальянцы выступали за команду и последним из них, боровшимся за победы, был Микеле Альборето. По мнению Феррари, Антонелли уже достоин пилотировать лучшие машины, и с приобретением опыта сможет стать выдающимся гонщиком.

Комментируя критику Макса Ферстаппена новых болидов, которых тот назвал "Формулой E на стероидах", Пьеро Феррари отметил, что тесты выявили необходимость освоения особенностей новых машин и контроля энергопотребления. При этом, по его мнению, их поведение на трассе более предсказуемо, чем у машин с граунд-эффектом. Он выразил уверенность, что зрелищность гонок не только не снизится, но и возрастёт, а со временем нововведения станут привычными, и на первый план вновь выйдет мастерство гонщиков.

Говоря о новом курсе Формулы 1 с увеличением роли электрических технологий, Пьеро Феррари подчеркнул, что компания Ferrari движется в ногу со временем и готовится к запуску электромобиля Ferrari Luce. При этом он заверил, что двигатели внутреннего сгорания и гибридные установки по-прежнему остаются частью будущего марки.