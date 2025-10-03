Ferrari получила штраф в размере 10 тысяч евро

Стюарды Гран При Сингапура приняли решение оштрафовать команду Ferrari на сумму 10 тысяч евро. Причиной стала опасная ситуация, возникшая во время второй сессии свободных заездов, когда команда выпустила Шарля Леклера на трассу небезопасным образом.

Инцидент произошёл после возобновления тренировок, которые были прерваны красными флагами. В этот момент механик Ferrari дал сигнал Леклеру покинуть боксы, несмотря на то, что по пит-лейну проезжал Ландо Норрис. Это привело к столкновению: машина Леклера задела болид гонщика McLaren. В результате удара Ландо Норрис врезался в бетонную стену, которая отделяет пит-лейн от командных мостиков, и повредил переднее антикрыло своего автомобиля.

В опубликованном решении стюардов указывается, что механик, ответственный за выпуск Леклера, неверно оценил ситуацию и дал гонщику нечеткие инструкции. Отмечается, что Шарль Леклер не имел возможности видеть приближающуюся машину Норриса, из-за чего оба автомобиля столкнулись на пит-лейне.

Стюарды подчеркнули, что подобные инциденты уже происходили ранее, и, принимая это во внимание, решили применить более строгое наказание, чем в прошлых случаях.

Обычно в подобных ситуациях команды наказывают штрафом в размере 5 тысяч евро. Однако в этот раз санкции для Ferrari оказались вдвое выше.