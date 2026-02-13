Главная Новости Ferrari Ferrari не станет оспаривать двигатели Mercedes
Ferrari не станет оспаривать двигатели Mercedes

Ferrari не станет подавать протест на двигатели Mercedes Формулы 1, ожидая разъяснения FIA по спорным вопросам регламента на заседании комиссии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.02.2026, 19:52·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Ferrari заявила, что не планирует подавать протест относительно степени сжатия в двигателях Mercedes. Как стало известно, на предстоящей неделе этот вопрос будет вынесен на обсуждение заседания Комиссии Формулы 1. Во время тестовых заездов в Бахрейне руководитель Скудерии Фредерик Вассёр сообщил, что для Ferrari сейчас принципиально важно получить официальное разъяснение позиции FIA, чтобы соответствующим образом скорректировать собственные технические решения.

«Мы здесь не для того, чтобы протестовать. Мы хотим иметь четкие правила и чтобы у всех было одинаковое понимание этих правил. Но мы не говорим о протестах», – отметил Фредерик Вассёр.

Руководитель Скудерии также признал, что в последнее время в регламенте произошло множество изменений. Были внесены корректировки в правила по шасси, силовым установкам, покрышкам, а также в спортивные нормы, что, по словам Вассёра, естественным образом привело к появлению так называемых «серых зон». Представители команд и даже FIA зачастую по-разному трактуют нововведения, особенно на раннем этапе их внедрения, однако подобная ситуация ранее также была свойственна Формуле 1.

Вассёр подчеркнул, что основной задачей для всех участников сейчас является достижение однозначности в вопросах трактовки регламента. «Все должны признать, что прежде ошибались, но теперь всё совершенно ясно. Думаю, именно этого мы можем ждать на следующей неделе», – добавил он.

Источник

Фредерик Вассёр (125)Ferrari (703)Mercedes (567)

