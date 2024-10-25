Запчасти от Ferrari для автомобилей, выпущенных десятилетия назад

Итальянская компания Ferrari никогда не стремилась к массовому производству. Наоборот, известно, что она искусственно ограничивает выпуск. Например, модель Purosangue, не являющаяся в полном смысле SUV, ограничена 20% от общего годового объема производства. Даже в 2023 году, когда Маранелло продемонстрировало рекордные продажи, было реализовано всего 13 663 автомобиля. Если вам посчастливится стать обладателем автомобиля с лошадью на гербе, экзотический итальянский бренд Ferrari предлагает пожизненную поддержку вашей драгоценности.

Главный маркетолог и коммерческий директор Ferrari рассказал австралийскому журналу Drive, что марка с низким объемом производства хранит документацию почти на все построенные когда-либо автомобили. По словам Энрико Галлиеры, в случае необходимости Ferrari имеет возможность изготовить новые детали, чтобы поддерживать классические модели на дороге. Новые компоненты изготавливаются с использованием современных технологий производства, включая 3D-печать. Оригинальные технические документы также пригодятся при ремонте старинных моделей.

Фото: Motor1.com

"Ferrari - это автомобиль, которым мы хотим, чтобы наши клиенты наслаждались в следующие 10, 15 или 50 лет. Поэтому было важно убедиться, что каждый компонент, не только механический, но и электрический, будет доступен и в будущем."

Это заявление в основном касается нового F80 и того, как Ferrari решила самостоятельно разрабатывать некоторые детали вместо того, чтобы закупать компоненты у сторонних поставщиков. Галлиера отметил, что передний мотор более компактный и на 80 фунтов (36 килограмм) легче, чем у SF90 Stradale. Выполняя работу внутри компании, Ferrari имеет больший контроль и может обеспечить необходимую поддержку через 20-30 лет.

Помимо восстановления раритетных и классических автомобилей до состояния, близкого к оригиналу, эти транспортные средства также могут быть улучшены за пределами заводских характеристик. Для предыдущего флагмана, LaFerrari, разработана новая батарея, обладающая более длительным сроком службы. Это важное обновление для гиперкара, который редко используется, так как большинство этих высококлассных автомобилей проводят большую часть своей жизни в гараже с поддерживаемым климатом.

Для получения такой поддержки необязательно покупать автомобили из самого высокого ценового сегмента, поскольку более ориентированные на объем бренды придают новую жизнь старым автомобилям. Ранее в этом году было объявлено, что BMW по-прежнему производит запчасти для автомобилей старых серий 02 и New Six (E3) 1960-1970-х годов. Суперкар M1 также включен в список, хотя он также редок, как и некоторые модели Ferrari, с производством всего 453 единиц.