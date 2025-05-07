Первый электромобиль от итальянского бренда Ferrari: обещан официальный взгляд в октябре

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Итальянская компания Ferrari раскрыла дополнительные детали о своем грядущем проекте Elettrica на ежеквартальной отчетной конференции Q1, заявив, что презентация ее первого полностью электрического автомобиля пройдет в три этапа.

Ранее производитель суперкаров предположил на акционерном собрании в начале этого года, что мы могли бы увидеть полный запуск автомобиля на Дне капитальных рынков 9 октября. Теперь подтверждено, что именно в этот день состоится первая часть презентации 'Elettrica', сосредоточенной на том, что Ferrari называет "технологическим сердцем" электромобиля.

Делясь этой новостью, генеральный директор Бенедетто Винья добавил, что вторая часть презентации будет посвящена "внешнему виду и ощущениям концепции дизайна интерьера" в начале 2026 года, за которой последует презентация всего автомобиля весной. Винья отметил, что покупатели могут ожидать начала поставок Elettrica через несколько месяцев после этого, в октябре 2026 года.

Ferrari’s first EV: what’s it going to be called?

У нас есть представление о том, как будет называться новый электрический автомобиль Ferrari, благодаря различным упоминаниям 'Elettrica' на акционерном собрании. Однако имя еще не было подтверждено. В этом слове нет глубокого смысла или исторической ссылки, потому что оно просто означает "электрический" на итальянском. И выбор Ferrari назвать свой автомобиль таким образом едва ли удивителен для бренда, который выпустил поразительные автомобили с малооригинальными названиями, включая 'The Ferrari', '812 Superfast' и '12Cilindri'.

Фото: autoexpress

Ferrari Elettrica: how will the brand's first EV sound?

Благодаря нескольким патентным заявкам, у нас есть представление о звуке, к которому Ferrari будет стремиться со своим первым электромобилем.