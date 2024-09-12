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Фернандо Алонсо: Я займу место в гонках за рулем и в 2026 году

Вчера в столице Азербайджана, в городе Баку, Фернандо Алонсо поделился своими планами на будущее. Известный испанский пилот заявил, что не собирается завершать карьеру. «В отставку я не собираюсь. В 2026 году я планирую вернуться в мир Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.09.2024, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в столице Азербайджана, в городе Баку, Фернандо Алонсо поделился своими планами на будущее. Известный испанский пилот заявил, что не собирается завершать карьеру.

«В отставку я не собираюсь. В 2026 году я планирую вернуться в мир Формулы 1. После этого сезона я рассматриваю возможность выступлений в Формуле 1 или в других автоспортивных сериях, возможно, в команде Aston Martin. Может быть, в WEC или в другом чемпионате», - поделился своими планами Алонсо.

Говоря о возможности завоевания третьего титула чемпиона мира, гонщик отметил: «Никто не может предсказать, что произойдет в будущем. Но у нашей команды много перспектив. Понимаю, что всё требует времени, которого у меня уже не так уж и много, но я спокоен и наслаждаюсь каждым моментом этого захватывающего путешествия».

Источник

Фернандо Алонсо (69)Aston Martin (128)

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