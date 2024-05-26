Фернандо Алонсо: Нам нужно показать лучший результат в Канаде

Вчера в Монако команда Aston Martin не смогла заработать очки, что стало первым подобным случаем в этом сезоне чемпионата.

Фернандо Алонсо, финишировавший на 11-й позиции, поделился своим мнением о гонке: «Нам немного не повезло в начале гонки. Мы выбрали шины Hard, рассчитывая проехать долгий первый отрезок. Но после красных флагов все поменяли шины, мы перешли на Medium, на них доехать до финиша было очень непросто.

В какой-то момент мы решили попробовать другую стратегию с Лэнсом и провели пит-стоп, чтобы атаковать Гасли – нам нечего было терять. Это не сработало. Неудачный уик-энд. В Канаде мы должны выступить лучше».

Лэнс Стролл финишировал на 14-й строчке и отметил: «Мы знали, что в этой гонке всё зависит от шин, особенно после рестарта. Здесь нужна большая разница в скорости, чтобы опередить соперников, иначе обогнать невозможно, поэтому мы сделали все, что могли, используя стратегию.

У меня был отрыв от Гасли, мы поставили шины Hard, чтобы попытаться обогнать его во второй половине гонки, но ничего не вышло. Не самый простой уик-энд. Нужно найти возможность сделать машину быстрее».