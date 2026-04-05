Фернандо Алонсо: «В умении терпеть я лучший»

Возвращение Фернандо Алонсо в Формулу 1 после двухлетнего перерыва в гонках на выносливость и участии в ралли-рейде «Дакар» не принесло ему мгновенных прежних успехов.

В сезонах 2021 и 2022 годов, выступая за Alpine, испанский пилот завершал чемпионат на 10-й и 9-й позициях соответственно. Понимая, что для борьбы за подиумы и победы ему необходима более конкурентоспособная команда, Алонсо выбрал переход в Aston Martin. Этот шаг изначально казался оправданным: в 2023 году он восемь раз поднимался на подиум и занял четвертое место в общем зачёте.

Однако уже в следующем сезоне результаты команды заметно ухудшились. Все надежды Aston Martin и самого Алонсо были связаны с 2026 годом, когда Формулу 1 ждет переход на новое поколение техники, а разработкой машины AMR26 займется знаменитый Эдриан Ньюи.

Тем не менее, старт нынешнего сезона оказался для Aston Martin крайне неудачным. Проблемы стали заметны уже на зимних тестах в Бахрейне. В Сильверстоуне, где базируется команда, и в подразделении Honda активно ищут пути решения сложившейся ситуации. Несмотря на трудности, в коллективе сохраняется надежда на улучшение результатов в будущем. Фернандо Алонсо, обладающий значительным опытом в Формуле 1, продолжает демонстрировать выдержку и оптимизм.

«Думаю, в искусстве терпения я номер один, – иронично отметил двукратный чемпион мира в беседе с Sky Sports. – Есть гонщики, которые взрываются от гнева, если их машины не позволяют финишировать в первой пятёрке. А я выступаю в Формуле 1 уже 23 года и на машинах, которые не позволяли претендовать даже на 4-е места, боролся за титулы. А тот факт, что я стал отцом, ничего для меня не меняет.»

Алонсо подчеркнул, что команда осознает свое текущее положение и понимает: мгновенных чудес в Формуле 1 не бывает, перемены требуют времени.

Он вспомнил о впечатляющем прорыве McLaren в прошлом сезоне, когда команда сумела преодолеть неудачный старт и добиться значительного прогресса к концу чемпионата. «Мы мечтаем о чём-то подобном. Мы тоже начали год очень плохо, но, может быть, ближе к его завершению получим немного более конкурентоспособную машину», — отметил Фернандо Алонсо.