Фернандо Алонсо уже направляется в Сан-Паулу.

Недавно в Мехико Фернандо Алонсо решил не выходить на связь с представителями прессы, несмотря на запланированную для него пресс-конференцию FIA. По словам команды Aston Martin, у двукратного чемпиона мира не было самочувствия, но его обещали увидеть за рулём на тренировках.

Уик-энд в Мексико оказался непростым для Алонсо по другим причинам - после 13 кругов гонки на его болиде начали перегреваться тормоза, в результате чего он вынужден был сойти с дистанции.

Сегодня в Сан-Паулу его снова не будет в паддоке - Aston Martin заявила, что Алонсо был вынужден вернуться в Европу для дополнительного лечения после того, как в Мехико он перенёс кишечную инфекцию.

По информации газеты Marca, Фернандо уже почувствует себя лучше. По их данным, утром в четверг он направлялся в Сан-Паулу и, после короткого отдыха, планировал начать работу на трассе уже завтра, что подтверждает его профессионализм и стремление вернуться к гонкам.

Испанское издание также сообщило, что Алонсо обратится к врачам, чтобы удостовериться в своём восстановлении и исключить возможные осложнения из-за проблем со здоровьем.

В свою очередь, Marca приводит пример хорватского баскетболиста Марио Хезони, который из-за гастроэнтерита в прошлом году потерял 7 килограмм и был вынужден покинуть команду на несколько недель.

На данный момент в сезоне Алонсо не может позволить себе пропускать гонки, учитывая что его партнёр по команде, Лэнс Стролл, не заработал ни одного очка на последних семи этапах, в то время как Алонсо четыре раза финишировал в призовой зоне.