Фернандо Алонсо признался: «У меня больше нет идей!»

Испанский пилот Фернандо Алонсо выразил своё недовольство неудачной машиной, на которой его команда пока не смогла добиться значимых успехов на трассе.

Алонсо подчеркнул, что если произойдет авария, то он воспримет её как свою ошибку, но при этом признал, что не удовлетворен текущим положением дел. Гонщику приходится изо всех сил пытаться выжать из техники максимум возможного.

Пилот поделился, что команда испытала множество настроек, однако результат оставался неизменным. Он отметил, что необходимо что-то изменить в базовых характеристиках машины, поскольку все эксперименты на трассе не принесли ожидаемого результата. Алонсо признал, что у него иссякли идеи по улучшению ситуации.

Гонщик подчеркнул, что болид не обладает достаточной скоростью, чтобы бороться за верхние позиции в заезде. Он выразил мнение, что шанс на попадание в топ-10 возможен только при вмешательстве внешних факторов, например, происшествия на трассе или выхода безопасной машины на дорогу. Алонсо заверил, что будет стараться сохранить концентрацию и избегать ошибок, чтобы увидеть итоговую позицию в гонке.