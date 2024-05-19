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Фернандо Алонсо вынужден стартовать с пит-лейна в Имоле

После завершения квалификации на Гран При Эмилии-Романьи команда Aston Martin приняла решение внести изменения в настройки подвески болида, управляемого гонщиком Фернандо Алонсо.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 13:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации на Гран При Эмилии-Романьи команда Aston Martin приняла решение внести изменения в настройки подвески болида, управляемого гонщиком Фернандо Алонсо.

Для осуществления данной процедуры механики вынуждены были нарушить установленный регламент "закрытого парка", в результате чего испанскому пилоту придется стартовать с проложения пит-лейна.

Несмотря на серьезный штраф, ситуация для Алонсо остается неизменной, ведь изначально он планировал выйти на старт с девятнадцатой позиции.

Источник

Фернандо Алонсо (32)Aston Martin (52)FIA (48)

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