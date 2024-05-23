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Фернандо Алонсо: "Соперники вышли вперед больше, чем мы"

Команда Aston Martin привезла обновления на предыдущий этап в Имоле, однако машина AMR24 не обрела необходимой скорости в течение всего уик-энда.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2024, 18:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin привезла обновления на предыдущий этап в Имоле, однако машина AMR24 не обрела необходимой скорости в течение всего уик-энда. По словам Фернандо Алонсо, новинки позволили сделать шаг вперед, но это не отразилось на их выступлении, поскольку соперники сделали более значительный прогресс.

В интервью Фернандо Алонсо поделился мнением: "Наша скорость снизилась по сравнению с другими. Мы действительно улучшили машину, но, по-видимому, другие смогли продвинуться дальше, чем мы. Поэтому команда немного потеряла позиции".

Пилот признал, что не показал наилучшую производительность на двух предыдущих гонках. "Я не могу сказать, что выступил блестяще в Майами и Имоле. Мы скорее искали ответы в прошлый уик-энд, понимая, что наши текущие цели недостаточно амбициозны для команды и меня. Нам нужно бороться за места в первой пятерке или семерке".

Алонсо отметил, что время от времени команда проводит тестовые уик-энды, чтобы экспериментировать с настройками. "Если наше максимальное достижение – девятое место, я предпочел бы вместо этого решать проблемы с машиной. Мы должны забыть о текущем уик-энде и начать все с чистого листа на следующем этапе".

Он подытожил: "В какой-то степени именно это произошло в Имоле. Это даже хорошо, так как мы ускорили процесс решения проблем. На прошлом уик-энде мы не претендовали на очки, были менее конкурентоспособными. Иногда стоит временно отказаться от девятой позиции и сосредоточиться на улучшении характеристик машины".

Источник

Фернандо Алонсо (33)Aston Martin (53)

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