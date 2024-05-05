Фернандо Алонсо встретился с президентом FIA.

После финиша спринта в Майами Фернандо Алонсо высказал недовольство действиями стюардов, не оштрафовавших Льюиса Хэмилтона за стартовый инцидент, приведший к аварии в первом повороте, вынудившей Ландо Норриса и Лэнса Стролла покинуть гонку.

Пилот Aston Martin предположил, что отсутствие наказания для Льюиса обусловлено не его происхождением. Алонсо выразил опасения, что решения стюардов могут подвержены влиянию национальных факторов и намерен обсудить этот вопрос с президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.

«У меня ощущение, что национальность влияет на судейство», - подчеркнул Фернандо Алонсо. - Я собираюсь обсудить этот вопрос с Мохаммедом и руководством FIA. Мне необходимо убедиться, что справедливость не зависит от национальности и страны».

Испанские СМИ сообщили о встрече Фернандо Алонсо с президентом FIA. Ранее бен Сулайем говорил, что у пилота есть его номер телефона и тот не стесняется звонить, если у него возникают нарекания.