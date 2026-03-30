Фернандо Алонсо: «Отдохнуть не получится»

Фернандо Алонсо подвел итоги прошедшего этапа Формулы-1 в Японии, где ему впервые в нынешнем сезоне удалось добраться до финиша. Сразу после гонки испанский пилот Aston Martin отметил: «Теперь пора возвращаться домой и отдыхать… Хотя отдохнуть не получится».

В контексте сложной текущей ситуации, в которой находится команда Aston Martin, сам факт завершения дистанции стал значимым событием. Напарник Алонсо, Лэнс Стролл, вновь завершил гонку досрочно из-за технических проблем, что подчеркивает существующие трудности британского коллектива.

Для самого Фернандо уик-энд в Сузуке ознаменовался и личными переменами. Незадолго до Гран При Японии у двукратного чемпиона мира родился первый ребенок. Теперь Алонсо предстоит совмещать работу на трассе с новым домашним этапом жизни.

Спортивные итоги гонки для Aston Martin вновь оказались далеки от идеала. Автомобилю AMR26 на протяжении всей недели не хватало скорости, и в итоге Алонсо занял лишь 18-е место, уступив большинству соперников и оказавшись между двумя представителями Cadillac.

Выступая в эфире испанского телеканала DAZN, пилот подчеркнул, что у команды было сразу несколько ключевых задач. Одна из них — прост финишировать, ведь на предыдущих этапах в Австралии и Китае это не удавалось. «На тестах тоже не получилось пройти полноценную дистанцию, но сегодня на глазах японских болельщиков задача была выполнена», — уточнил Фернандо.

По словам Алонсо, темп болида оставался невысоким на протяжении всего уик-энда, и в самой гонке ситуация не улучшилась. Он отметил, что уровень вибраций в машине немного снизился по сравнению с прошлыми гонками, однако они сохраняются и могут меняться от этапа к этапу. По его словам, пилотировать машину было непросто, но на этот раз вибрации оставались в допустимых пределах, что позволило добраться до финиша. Фернандо подчеркнул: самой важной задачей для него стало предоставление инженерам объективной информации для дальнейшей работы.

Свою оценку выступлению дал и гоночный директор команды Майк Крак. Он отметил, что атмосфера в Aston Martin далека от праздничной. По его словам, главная задача этапа заключалась в том, чтобы оба пилота увидели клетчатый флаг, хотя достичь этой цели удалось лишь наполовину: «Это уже маленький шаг вперёд, но задач еще очень много».

Крак также подчеркнул, что несмотря на сложности, команда не опускает руки и намерена фокусироваться на позитивных моментах, которых, хоть и немного, но они есть. Он добавил, что сейчас Aston Martin необходимо совершить большой скачок вперед, и коллектив рассчитывает использовать предстоящую паузу в апреле для прогресса. Трудности кроются не только в силовой установке: болид AMR26 нестабилен в скоростных поворотах, да и масса шасси превышает минимально допустимую. Кроме того, гоночный директор обратил внимание на то, что двигатель Honda также серьезно уступает в эффективности конкурентам.