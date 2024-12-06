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Фернандо Алонсо: У нас трудности с тем, чтобы бороться за очки

В рамках первой тренировки Гран При Абу-Даби Фелипе Другович заменил Лэнса Стролла за рулем Aston Martin. Бразильский гонщик успешно отработал тестовую программу, протестировал несколько инноваций с перспективой на предстоящий сезон.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.12.2024, 19:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках первой тренировки Гран При Абу-Даби Фелипе Другович заменил Лэнса Стролла за рулем Aston Martin. Бразильский гонщик успешно отработал тестовую программу, протестировал несколько инноваций с перспективой на предстоящий сезон.

Фернандо Алонсо принял участие в обеих сессиях свободных заездов и пришел к выводу, что команде Aston Martin будет непросто бороться за очки в этом уик-энде.

Испанский пилот Фернандо Алонсо, занявший 16-е место, поделился: «Это был сложный день, в ходе которого мы старались оптимизировать все аспекты. Во второй тренировке автомобиль показал себя немного лучше, но нам предстоит провести дополнительную работу вечером, чтобы подобрать оптимальные настройки к отборочным заездам.

По всей видимости, нам будет сложно бороться за очки, однако завтра мы сделаем все возможное».

Лэнс Стролл (занявший 18-е место) отметил: «Во второй тренировке мы испытали несколько различных настроек и искали оптимальные варианты для оставшихся сессий уик-энда. Пока рано делать окончательные выводы по итогам сегодняшних тренировок. Вечером мы изучим данные и внесем улучшения там, где это возможно, чтобы повысить наши шансы на отборочных гонках завтра».

Фелипе Другович (завоевавший 9-е место в первой сессии) поделился мнением: «Мы имели возможность протестировать все, что планировали, и оценить несколько инноваций, которые могут быть использованы в болиде следующего года.

Ближе к концу тренировки я проехал несколько кругов на супермягких шинах, что позволило мне насладиться скоростью и процессом. Мне нравится управлять AMR25. Кроме того, всегда приятно оказываться лучшим среди новичков».

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